Украина

Болельщики не смогут посетить домашний матч киевлян.

Поединок второго тура чемпионата Украины между Динамо и Десной состоится без зрителей на трибунах, сообщает официальный сайт киевлян.

Причиной тому послужили карантинные ограничения. Поединок пройдет на НСК Олимпийский.

"Всегда есть возможность поддержать любимую команду другими путями. Например, при въезде командного автобуса на стадион. Хотя зрители и не могут болеть за Динамо с трибун НСК Олимпийский, игроки знают, как они переживают за результат и хотят побед "бело-синих" в каждом матче", — гласит заявление клуба.

Напомним, что Динамо вновь сдало тесты на коронавирус — все результаты оказались отрицательными.