Украина

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своем отношении к тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

После разгромной победы над сборной Украины капитан французской сборной Оливье Жиру попросил у главного тренера гостей Андрея Шевченко автограф — сообщает Goal.

"Шевченко был одним из моих кумиров в юности, если не главным кумиром, – признался Жиру. – Я поприветствовал его после игры и попросил его подписать мне футболку. Это было очень важно для меня, поскольку я его большой поклонник".

Матч против Украины, в котором Жиру отметился дублем, стал для него 100-м в составе национальной команды.

Кроме этого, Жиру вышел на второе место среди бомбардиров в истории "ле бле".