Украина

Директор по футболу донецкого Шахтера высказал свое мнение об игре команды в успешном принципиальном поединке против Динамо (3:0).

Девятый тур украинской Премьер-лиги вместил в свою программу противостояние непримиримых соперников в лице киевского Динамо и донецкого Шахтера, которое проходило на поле столичного НСК Олимпийский. "Горнякам" удалось в полной мере воспользоваться кадровыми проблемами оппонентов, а также персональными ошибками "бело-синих" по ходу матча (3:0).

Клубный телеканал Шахтера взял послематчевое интервью у директора по футболу Дарио Срны, в котором журналисты попросили поделиться легендарного для дончан футболиста своим мнением о прошедшем поединке.

"Очень важная победа для нас. Мы знали, в какой ситуации находимся: перед игрой у Динамо было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. Все впереди. Поздравляю команду с 3 очками! Сейчас нужно отдохнуть, сборникам – сыграть и вернуться без травм, и будем готовиться к Александрии", — сделал краткое резюме происходившему на поле хорват.

Дарио пожелал скорейшего выздоровления футболистам киевского Динамо, которые были поражены коронавирусом COVID-19, но подчеркнул, что в аналогичной ситуации его клуб не стал искать пути для переноса поединка: "К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед Реалом, как Динамо сейчас.

Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Потому что есть регламент, который нужно исполнять. У Динамо было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Надеюсь, что все быстро выздоровеют и вернутся на футбольное поле!".

Игру за Суперкубок Украины конца минувшего лета Срна не считает важной для его команды: "Я уже говорил, что Суперкубок – не наш трофей", подчеркивая, что для дончан "самое важное — выиграть чемпионат Украины. Как для нас, так и для Динамо, потому что напрямую попадаешь в Лигу чемпионов. Это то соревнование, где мы хотим показать себя на хорошем уровне".

Поделился директор по футболу Шахтера также и эмоциями от игры против команды экс-наставника: "Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. Но я уже не буду комментировать Луческу. У нас наш новый тренер — у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас".

В эмоциональном интервью после игры с Шахтером Мирча Луческу заявил, что "исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID", но Срна с ним в корне не согласен — "Выиграл не COVID, а Шахтер", — пресек Дарио.

Следующий поединок Шахтера на внутренней арене состоится в субботу, 21 ноября, соперником дончан станет Александрия. Матч пройдет на поле НСК Олимпийский в Киеве.