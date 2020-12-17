Украина

Голкипер Заря остался недоволен работой бригады арбитров в поединке Кубка Украины.

Заря Луганск пробилась в 1/4 финала Кубка Украины благодаря минимальной победе над черниговской Десной, однако данный поединок запомнился всевозможными спорами вокруг судейских решений, в частности удаления Владлена Юрченко.

Голкипер луганской Зари Никита Шевченко также остался недоволен работой главного арбитра и тем, как используется система VAR в Украине.

"Любят отдельные люди накалять ситуацию. Мы не можем спокойно играть. Мы не в футбол играем, а только обсуждаем".

"Каждую игру у нас что-то придумают, чего-то не видят. Им уже даже телевизоры поставили! Я не знаю, что еще им нужно дать, чтобы не было каких-то разногласий. Каждый крик и вздох — это свисток. Конечно закипают эмоции", — заявил вратарь Зари в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Никита Шевченко продлил контракт с луганской Зарей до лета 2023 года.

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