Клуб готов выполнить все критерии комиссии.
Семинар атестации футбольных клубов, фото Ингулец
18 декабря 2020, 10:30
Вице-президент Агробизнеса Андрей Донец заявил, что клуб готов проходить аттестацию для УПЛ.
"Мы подали документы на аттестацию в УПЛ и ПФЛ. Будем проходить две аттестации параллельно. Сейчас прошли половину дистанции в Первой лиге.
Если весной все будет складываться в нашу пользу и мы будем готовы выходить в Премьер-лигу по турнирному принципу, аттестация согласно штатному расписанию будет проводиться вовремя и корректно. Мы готовы выполнить все критерии аттестационного комитета УАФ", — приводит слова Донца официальный сайт клуба.
Агробизнес после пятнадцати сыгранных матчей находится на вершине турнирной таблицы Первой лиги с 31 баллом.