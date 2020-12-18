Украина: Первая лига

Клуб готов выполнить все критерии комиссии.

Вице-президент Агробизнеса Андрей Донец заявил, что клуб готов проходить аттестацию для УПЛ.

"Мы подали документы на аттестацию в УПЛ и ПФЛ. Будем проходить две аттестации параллельно. Сейчас прошли половину дистанции в Первой лиге.

Если весной все будет складываться в нашу пользу и мы будем готовы выходить в Премьер-лигу по турнирному принципу, аттестация согласно штатному расписанию будет проводиться вовремя и корректно. Мы готовы выполнить все критерии аттестационного комитета УАФ", — приводит слова Донца официальный сайт клуба.

Агробизнес после пятнадцати сыгранных матчей находится на вершине турнирной таблицы Первой лиги с 31 баллом.