Украина

Пресс-служба "горняков" опубликовала сюжет о визите в прифронтовые города представителей команды.

Во время визита представителей донецкого Шахтера в прифронтовые районы Донецкой области, пресс-службе клуба удалось отснять материал о том, как живут и тренируются юные футболисты в данном регионе, а футболисты Максим Малышев и Давид Хочолава поделились эмоциями от нахождения "в 1,5 километрах от Донецка".

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