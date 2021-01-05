Украина

Максим Нагорский поделился тонкостями работы.

Переводчик Шахтера Макс Нагорский рассказал о казусах, которые происходили во время работы с тренерским штабом.

"Было огромное количество смешных моментов. Иногда забываешь, что тренер сказал и надо что-то от себя придумывать — потом выходят не совсем самые хорошие последствия.

Иногда тренер может что-то не говорить и тебе приходится его исправлять. У нас утренний матч, приходит тренер на пресс-конференцию и говорит: "Добрый вечер". И я ему: "Доброе утро! Что же ты говоришь "добрый вечер"? Они иногда пытаются говорить по-русски, но у них не получается — приходится исправлять", — сказал переводчик Youtube-каналу Шахтера.

Напомним, что Шахтер проведет четыре спарринга во время ближайшего сбора в Турции.