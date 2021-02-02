Экс-арбитры продолжат работать судейскими наблюдателями.
Лучано Лучи, фото телеканала Футбол
02 февраля 2021, 23:05
Рефери Юрий Можаровский, Константин Труханов и Дмитрий Кутаков достигли "пенсионного" возраста и перейдут на работу судейскими наблюдателями.
"Многие арбитры достигли возрастного ценза и максимального времени пребывания в категории, – сказал в эфире программы Футбол NEWS глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. – Поэтому они должны закончить карьеру и освободить дорогу молодым".
"Я благодарен Труханову, Можаровскому и Кутакову, которые станут судейскими наблюдателями. На их место уже пришла замена: Шандор, Серпутько, Деревинский, Блавацкий. У нас много интересных молодых арбитров".
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