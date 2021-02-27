Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура чемпионата Украины.

В 16-м туре УПЛ Мариуполь, переживающий непростые времена, примет на Днепр-Арене Днепр-1, находящийся на подъеме.

Мариуполь — Днепр-1

Суббота, 27 февраля, 14:00. Днепр, Днепр-Арена. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Как и в первом круге, Мариуполь и Днепр-1 встретятся на Днепр-Арене. Причина — стадион азовцев по-прежнему не готов принимать соревнования, так что подопечным Остапа Маркевича приходится играть на выезде. Впрочем, в октябре 2020 года это не помешало им одержать победу в Днепре, что привело к отставке тогдашнего тренера Днепр-1 Дмитрия Михайленко.

После 15-ти туров команды занимают соседние строчки в турнирной таблице. Мариуполь идет 9-м (16 очков), а Днепр-1 — 10-м (14 очков). Однако настроение у команд прямо противоположное: азовцы как начали проигрывать в прошлом году, так и продолжают в нынешнем, а вот днепряне после черной полосы одержали две победы и покинули последнее место.

Днепр-1 находится на психологическом подъеме — команда не просто выиграла два матча, но и ни разу не пропустила, причем успехи в поединках против Ингульца и Олимпика случайными не назовешь.

Мариуполь в 2021 году дважды проиграл и ни разу не забил, но стоит учитывать, что и соперники у азовцев были более серьезными, Заря и Александрия. В то же время у Мариуполя не произошло зимой особых изменений, так что коллектив можно назвать сыгранным.

В любом случае номинальные хозяева, а фактические гости Днепр-Арены настраиваются на серьезную борьбу, а их тренер уверяет, что команда проделала работу над ошибками.

Интересные факты

- Команды провели между собой 5 официальных матчей: 3 победы Мариуполя и 2 победы Днепр-1.

- Проигрышная серия Мариуполя составляет 4 матча.

- Мариуполь не может забить своим соперникам в чемпионате 270 минут.

- Днепр-1 не играет вничью в УПЛ на протяжении 10 туров: 4 победы и 6 поражений.

Ориентировочные составы

прогноз 0:2

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