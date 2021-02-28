Украина

Футболист прокомментировал проход в 1/8 Лиги Европы.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал победу над Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы и рассказал, чего ожидают от матча со Львовом.

"Настроение — супер. Эта победа для всей Украины и болельщиков Динамо. Все довольны. Во втором тайме мы пошли ва-банк, можно сказать, рисковали, большими силами идя в атаку, и в итоге добились положительного результата. Реализовали один момент — Буяльский очень хорошо сыграл на опережение, и этого оказалось достаточно для итоговой победы.

Что касается игры со Львовом, то этот клуб выйдет мотивированным на игру. Так же, как и мы. Понимаем, чего мы хотим, и будем стараться воплотить это на футбольном поле", — цитирует Шапаренко пресс-служба Динамо.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо будет противостоять испанскому Вильярреалу. Football.ua подготовил видео-представление будущего соперника "бело-синих".

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