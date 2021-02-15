На церемонии награждения "Футбольный звезды Украины-2020" был определен лучший гол, автором которого стал полузащитник Вереса Геннадий Пасич, который забил в воротах Горняка-Спорт.

В финальном голосовании Пасич обошел бывшего хавбека Зари Дмитрия Хомченовского и Виктора Цыганкова.

Гол Пасича в матче 15-го тура Первой лиги:

Гол Хомченовского в матче 32-го тура УПЛ в ворота Десны:

Гол Цыганкова в матче 4-го тура Лиги наций в ворота сборной Испании:

Отметим, что победителем главной номинации "Лучший футболист Украины" стал Цыганков.