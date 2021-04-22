Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими эмоциями после выхода в финал Кубка Украины.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "бело-синие" уверенно обыграли Агробизнес со счетом 3:0.

"Не сказал бы, что нам было легко. Было видно, что соперник в первом тайме закрылся и не давал ничего создать. Да, конечно были моменты у Беседина и Шапаренко. Если бы реализовали их — было б легче.

Добились нужного результата, не дали сопернику ничего создать у своих ворот, забили три гола, могли забить больше. Конечно видно, что класс играет свою роль. Мы разбирали соперника, не было никакой недооценки, полноценно готовились к матчу, чтобы победить", — приводит слова Караваева ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Агробизнес — Динамо можно посмотреть на Football.ua.

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