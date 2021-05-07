Италия

Хавбек "волков" высказался о еврокубковой встрече.

Полузащитник Ромы Брайан Кристанте поделился мыслями после ответного полуфинально матча с Манчестер Юнайтед.

"Мы провели несколько отличных матчей в еврокубках в этом сезоне и одержали несколько больших побед. Жаль, что провалили второй тайм в Манчестере.

Сегодня мы должны были забивать на несколько мячей больше, но покидаем турнир с высоко поднятыми головами", – сказал итальянец.

Ранее главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями о матче с "красными дьяволами".