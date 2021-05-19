Украина

Бразильский защитник Днепра-1 может сменить клубную прописку.

Защитник Днепра-1 Лукас Тейлор попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает SportBuzz.

По информации источника, руководство "горняков" хочет усилить конкуренцию на правом фланге защитной линии с помощью подписания 26-летнего бразильца.

Действующий контракт футболиста с Днепром-1 рассчитан до конца июня этого года.

В нынешнем сезоне Тейлор провел 22 поединка, в которых сделал две голевые передачи.

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