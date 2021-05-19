Бразильский защитник Днепра-1 может сменить клубную прописку.
Лукас Тейлор, СК Днепр-1
19 мая 2021, 18:17
Защитник Днепра-1 Лукас Тейлор попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает SportBuzz.
По информации источника, руководство "горняков" хочет усилить конкуренцию на правом фланге защитной линии с помощью подписания 26-летнего бразильца.
Действующий контракт футболиста с Днепром-1 рассчитан до конца июня этого года.
В нынешнем сезоне Тейлор провел 22 поединка, в которых сделал две голевые передачи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.