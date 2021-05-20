Украина

Валентин Розье может продолжить свою карьеру в Украине.

Защитник лиссабонского Спортинга Валентин Розье может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге, сообщает O Jogo.

В настоящее время 24-летний француз вернулся в расположение португальского клуба после проведения минувшего сезона в аренде. Он выступал за Бешикташ, в составе которого завоевал чемпионство в турецкой Суперлиге, а также стал обладателем Кубка Турции.

По информации источника, в услугах правого защитника заинтересованы несколько клубов из Франции, Турции и Украины. Также отмечается, что с Украины только Динамо и Шахтер смогут удовлетворить требования Спортинга, который хочет получить за игрока около шести миллионов евро.

Розье перебрался в Спортинг из Дижона за пять миллионов евро и его контракт со "львами" рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне за "орлов" он провел 37 поединков, в которых он забил три гола и отдал семь ассистов.

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