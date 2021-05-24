Украина

Главный тренер сборной Украины дал комментарий после матча.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Бахрейн и спасла ничейный результат в конце встречи.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко дал комментарий после матча.

"Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку, нам было очень приятно играть. Спасибо Харькову за такую ​​замечательную атмосферу.

Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии находятся сейчас игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как они восстанавливаются. Я рассматриваю сегодняшнюю игру как подготовку к Евро. Команда была под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы.

В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка.

Мы дали нагрузку футболистам и получили реакцию на нее. Теперь у нас будет несколько выходных, а потом мы соберемся 28 мая и будем готовиться ко второму контрольному матчу, а затем — к третьему. У нас будет потом очень мало времени для подготовки между этими поединками, поэтому было важно дать нагрузку именно сейчас.

Травма Яремчука? Яремчук приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительна.

Довбик? Когда нападающий выходит, он должен забивать. Артем имел моменты, но не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам.

Степаненко? Это была плановая замена. В Степаненко небольшой ушиб".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Бахрейн.