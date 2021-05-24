Украина

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал результат матча с Бахрейном (1:1).

Накануне сборная Украины не смогла обыграть Бахрейн — 1:1.

"Последние четыре поединка мы закончили со счетом 1:1. Я считаю, что с Бахрейном нам не повезло — мы должны были побеждать", — цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

"Андрей Шевченко говорил нам перед поединком, что в каждом матче нужно выигрывать, ведь на национальную сборную смотрит вся страна. Думаю, этот ничейный результат немного прибавит нам злости.

"Я не тренер, чтобы сравнивать одних футболистов с другими. Андрей Шевченко вызвал всех с УПЛ, плюс Зубкова и Макаренко. Я считаю, что все достойные находиться в сборной Украины".

По итогам матча именно Миколенко стал лучшим игроком поединка по мнению фанатов.

"Приятно, что болельщики признали меня лучшим игроком матча, выделяющих всех. Но я считаю, что вся команда старалась, пыталась победить. Не слишком обращаю внимание на индивидуальные награды".

Ранее результат матча прокомментировал тренер сборной Украины Андрей Шевченко.