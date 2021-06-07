Украина

Главный тренер сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Матч против Кипра станет генеральной репетицией для нашей сборной перед Евро-2020. Игра пройдет Харькове и начнется в 19:00 по киевскому времени.

"Кипр прежде всего, команда, которая очень компактно играет, хорошо перемещается, прессингует, держит мяч. Для нас будет интересный матч", — цитирует Шевченко телеканалы Футбол 1/2/3.

"Мы преследуем разные цели, но, я думаю, все равно матч получится интересным. Надеемся, что люди в Харькове придут и поддержат команду".

Ранее стала известна заявка сборной Украины на игру против киприотов.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.