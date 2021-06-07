Украина

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко дал свой комментарий перед товарищеской игрой.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Кипра.

"Выигрывать все равно приятнее, но наша задача максимально подготовиться к Нидерландам. Выполнять все наши наработки, чтобы максимально хорошо понимать друг друга", — сказал Матвиенко перед игрой с Кипром.

Игра с Нидерландами нашу сборную ожидает уже 13 июня.

Матч Украина — Кипр начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.