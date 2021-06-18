Форвард сборной Буркина-Фасо близок к подписанию контракта с "горняками".
Лассина Траоре, Getty Images
18 июня 2021, 15:36
Нападающий Аякса Лассина Траоре в ближайшее время станет игроком донецкого Шахтера, сообщает FasoSports.
По информации источника, 20-летний форвард сборной Буркина-Фасо успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с "горняками".
При этом отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года. Сумма трансфера составит около 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Траоре провел 12 поединков, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов.
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