Нападающий Аякса Лассина Траоре в ближайшее время станет игроком донецкого Шахтера, сообщает FasoSports.

По информации источника, 20-летний форвард сборной Буркина-Фасо успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с "горняками".

При этом отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года. Сумма трансфера составит около 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Траоре провел 12 поединков, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов.

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