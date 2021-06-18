Украина

Форвард сборной Буркина-Фасо близок к подписанию контракта с "горняками".

Нападающий Аякса Лассина Траоре в ближайшее время станет игроком донецкого Шахтера, сообщает FasoSports.

По информации источника, 20-летний форвард сборной Буркина-Фасо успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с "горняками".

Transferts: L’attaquant Burkinabè, Lassina TRAORÉ (20 ans) a passé sa visite médicale avec succès . Il va s'engager avec le Shakhtar Donetsk jusqu’en 2026.@AFCAjax#FasoSports pic.twitter.com/QcM0s1V1rU — FasoSports (@fasosports18) June 17, 2021

При этом отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года. Сумма трансфера составит около 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Траоре провел 12 поединков, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов.

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