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Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с травмированным украинским форвардом Артемом Бесединым.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с серьезной травмой нападающего сборной Украины Артема Беседина, который получил ее в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование.

Он боец ​​и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества.

Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

Напомним, по результатам МРТ стало известно, что у форварда киевского Динамо частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. На восстановление ему понадобится около шести месяцев.

Отметим, что четвертьфинальный поединок между сборными Украины и Англии пройдет 3 июля в Риме.