Стал известен список игроков, которые выйдут в старте на спарринг со швейцарским клубом.
Владислав Супряга, ФК Динамо Киев
01 июля 2021, 20:00
Сегодня, 1 июля, Динамо в товарищеском матче на сборах в Швейцарии сыграет с Базелем.
Вашему вниманию стартовый состав "бело-синих" на данный поединок:
Динамо - Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.
Запасные: Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднев, Ванат, Н. Волошин, Сидклей, Шабанов, Цитаишвили, Коробенко, Ванат, Родригеш, Кулач.
Напомним, что встреча Динамо и Базеля начнется в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча.
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