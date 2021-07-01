Украина

Стал известен список игроков, которые выйдут в старте на спарринг со швейцарским клубом.

Сегодня, 1 июля, Динамо в товарищеском матче на сборах в Швейцарии сыграет с Базелем.

Вашему вниманию стартовый состав "бело-синих" на данный поединок:

Динамо - Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.

Запасные: Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднев, Ванат, Н. Волошин, Сидклей, Шабанов, Цитаишвили, Коробенко, Ванат, Родригеш, Кулач.

Напомним, что встреча Динамо и Базеля начнется в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.