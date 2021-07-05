Украина

Хавбек "горняков" рассказал о контрольном матче против польского Ракува на сборах.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон прокомментировал поражение "горняков" в товарищеском матче на сборах в Австрии против польского Ракува (1:2).

"Провели хороший матч, с учетом того, что сейчас отрабатываем. Да, проиграли, но на данный момент мы проходим период, когда самое главное – понять идеи тренера и перенести их на поле. Товарищеские матчи и существуют для нашего роста, для тренировки в игре. Когда начнется чемпионат, мы будем на сто процентов готовы и добьемся положительных результатов.

Соперник был сложнее, чем в первом спарринге, как и сама игра. Но повторюсь, что сейчас самое важное – привносить на поле то, что мы отрабатываем, понимать идеи Мистера и всегда прибавлять.

Взаимопонимание на поле с новичками? Идея тренера в принципе для нас нова, поэтому все мы – новые. Должны как можно быстрее адаптироваться. Стараемся максимально помогать друг другу, чтобы все время улучшать игру и провести отличный сезон.

Слова тренерского штаба после матча? Нас настраивают, мы работаем. Поражения никогда не радуют, но нам сейчас нужно понять процесс и знать, что это обычный, природный рост", — приводит слова Майкона пресс-служба донецкого клуба.

На Football.ua доступен видеообзор матча Шахтер — Ракув.