Украина

Молодой защитник "бело-синих" поделился своими мыслями после победы над Дивоном.

Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко прокомментировал разгромную победу над французским Дивоном (5:0) в контрольном матче, в котором он вывел "бело-синих" на поле с капитанской повязкой.

"Капитанская повязка — это очень приятно. Горжусь быть капитаном такой великой команды. Спасибо тренерскому штабу за доверие. Перед игрой мне сказали, что я вывожу команду – тренерский штаб так решил.

Матч с Дивоном? Дивон – хороший соперник, хоть они и выступают в низшей французской лиге. Мы же играем под нагрузками, и для молодежи этот матч был важен, чтобы показать, на что мы способны, и доказать, что можем играть в таком клубе. С точки зрения психологии эта победа прибавит уверенности каждому игроку. Побеждать в каждой игре – это то, к чему мы стремимся.

Физическое состояние? Тяжело оценить самого себя, это будет делать тренерский штаб. Но могу сказать, что мы выступаем под большими нагрузками, поэтому сейчас очень тяжело. Необходимо заложить фундамент на весь сезон, чтобы подойти к нему хорошо подготовленными. Конечно, нужно все совмещать и также работать над реализацией моментов", — приводит слова Вивчаренко пресс-служба Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Дивон.