Украина

Предлагаем вашему вниманию состав "бело-синих" на товарищеский матч.

Киевское Динамо в рамках заключительного товарищеского поединка на сборах в Швейцарии встретится с местной командой — Люцерном, который закончил сезон в своем чемпионате на пятом месте и выиграл Кубок страны.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу в этой игре принял решение доверить место основным игрокам, за исключением игроков сборной Украины, которые еще не прибыли в расположение киевлян.

Стартовый состав Динамо: Бойко — Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей — Андриевский, Шепелев — Де Пена, Буяльский, Родригес — Супряга.

Запасные: Моргун, Биловар, Вивчаренко, Скорко, Дубинчак, В. Волошин, Цитаишвили, Бражко, Антюх, Леднев, Гармаш, Ванат, Н. Волошин, Кулач.

Матч Динамо — Люцерн состоится сегодня, 7 июля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча.