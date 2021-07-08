Украина

Хавбек "бело-синих" поделился мыслями о физическом состоянии партнеров по команде, а также высказался о спарринге с Люцерном.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал завершившейся тренировочный сбор в Швейцарии.

"Самое главное, что обошлось без травм. На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы, тренировали выносливость и скорость. В принципе, неплохо провели спарринги. Да, побед не было, но тренерскую установку, как по мне, выполняли процентов на 90.

Матч с Люцерном? Так сложилось, что нам быстро забили два мяча, и было сложно отыграться. В принципе, можно сказать, что после 15-й минуты мы контролировали игру, неплохо действовали, и были вознаграждены за свои старания в концовке встречи", — сказал хавбек.

Также украинец высказался о восстановлении футболистов.

"Я бы сказал, что термальные воды — это основное восстановление. Плюс массаж, бассейн, СПА. В принципе, все понравилось, и раз сбор обошелся без травм, значит, и восстановление было на уровне.

Сборники? Думаю, ребята отдохнут еще немного после изнурительного турнира. Им потребуется пауза — не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Они были долгое время без семей, жен, детей, и им необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к работе", — сказал Буяльский.

Вашему вниманию видео голов и обзор спарринга Динамо — Люцерн.