Украина

Хавбек "горняков" рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал свое досрочное возвращение из отпуска в расположение "горняков" после участия со сборной Украины на Евро-2020.

"Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней.

Мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

Тренировочный процесс? Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно.

Разговор с Де Дзерби? Мы вчера только приехали! Поздоровались, познакомились. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто", — приводит слова Степаненко пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер интересуется защитником сборной Эквадора.