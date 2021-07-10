Украина

Белорусский форвард поделился мыслями о киевском клубе.

Новоиспеченный нападающий Динамо Киев Илья Шкурин прокомментировал свой переход в стан "бело-синих".

"Слышал ли я о Динамо? О клубе знаю достаточно, скажу так, потому что мы непосредственные соседи. Клуб большой, с великой историей, с великими игроками и тренерами. Слышал достаточно.

О переходе ни с кем не советовался. Все произошло так быстро, что я толком и подумать не успел, но таким шансом было грех не воспользоваться, ведь это большая возможность. Хорошая лига, клуб-чемпион с богатейшей историей.

Ответственность? Несмотря на то, что это большая возможность, это и большая ответственность, я прекрасно это осознаю.

В Украине я был раньше. Считаю страну приветливой и уютной, что тут сказать. Пока в Киеве успел из окна машины увидеть только реку и чуть-чуть пробки. Город на контрасте с Москвой не такой уж и большой и, наверное, это хорошо. Очень спокойный и чистый город.

Из партнеров по команде еще толком ни с кем не успел пообщаться. Я поздно приехал с медобследования и, как говорится, с корабля на бал. Команде меня еще не представили, так как я подключился к занятию в процессе тренировки.

Подзатыльники еще не получал, но готов к ним, это без проблем. Даже никуда не буду бежать — пойду пешком.

Условия на базе потрясающие, много полей, все шикарно. Учитывая то, кто сейчас тренирует Динамо, шанс заявить о себе увеличивается. От работы с Луческу, в первую очередь, я ожидаю достичь все те командные результаты, которые ставит перед собой ставит Динамо Киев. Во-вторых, развиваться самому и, возможно, выйти на другой уровень. Я верю, что мне помогут здесь.

Все что я могу пообещать от себя болельщикам Динамо, так это полностью выкладываться на тренировках и играх. В этом плане мне стыдно за свою самоотдачу точно не будет", — сказал новичок "бело-синих".

Напомним, что 21-летний форвард перебрался в стан киевского клуба на правах годичной аренды с возможным правом выкупа.

Уже 10 июля футболист отправится с Динамо на второй предсезонный сбор.

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