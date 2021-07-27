Украина

Юрий Кривенко рассказал о состоянии форварда Виталия Пономаря.

Главный врач харьковского Металлиста 1925 Юрий Кривенко прокомментировал ситуацию с получившим травму нападающим Виталием Пономарем.

Напомним, в матче первого тура УПЛ против Руха (2:1) 31-летний украинец покинул поле на носилках на 15-й минуте. По предварительному обследованию у футболиста был разрыв ахиллового сухожилия.

"Растяжение ахиллова сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. Решается вопрос, сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно – операция или консервативное лечение. Это серьезная травма – он пропустит от двух месяцев и больше.

Психологическое состояние Виталия – не очень, но что сделаешь – это футбол. Утром звонил и говорил, что все нормально, боли нет. В гипсе находится, учится ходить на костылях", — сказал Кривенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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