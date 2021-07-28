Украина

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава киевлян за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Динамо Киев, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта на некоторых позициях совпал, но были и различия, которые вызвали споры и ярые дискуссии.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Было множество позиций, которые вызвали серьезные споры между пользователями сайта. Где-то мнения читателей и администрации ресурса не сошлись, но были и позиции, на которых один из кандидатов выигрывал без какой-либо борьбы. Валерий Лобановский, например, получил подавляющее большинство голосов при выборе лучшего тренера.

Состав лучших игроков Динамо Киев по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Валерий Лобановский

Шовковский — Бессонов, Кузнецов, Головко, Демьяненко — Гусин — Колотов, Белькевич — Заваров — Блохин, Шевченко

Состав лучших игроков Динамо Киев по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Валерий Лобановский

Шовковский — Лужный, Кузнецов, Головко, Демьяненко — Гусин — Буряк, Белькевич — Заваров — Ребров, Шевченко

Редакторы и пользователи Football.ua сошлись во мнении по большинству позиций. Как мы уже сказали, Валерий Лобановский не оставил шансов своему сопернику. Также редакция и читатели практически полностью были солидарны при выборе оборонительной линии — разошлись мнения лишь по позиции правого защитника.

В средней линии, в свою очередь, пользователи Football.ua захотели видеть Леонида Буряка, тогда как редакция выбрала Виктора Колотова. Александр Заваров и Андрей Гусин довольно просто выиграли борьбу за место в составе у своих конкурентов.

Небольшую неожиданность преподнесли пользователи при выборе пары форвардов. В дуэт к Андрею Шевченко читатели поставили Сергея Реброва, тогда как редакция выбрала для этого Олега Блохина.

На этом материале цикл про лучших игроков в истории величайших клубов подходит к логическому завершению.