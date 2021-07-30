Украина

Украинский хавбек поделился своими мыслями о будущем сопернике его команды в Лиге конференций.

Полузащитник Колоса Вадим Милько прокомментировал тот факт, что команда из Ковалевки узнала имя соперника по третьему раунду квалификации Лиги конференций, которым стал казахстанский Шахтер из Караганды.

"Мы немного смотрели второй матч, вкратце. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с Металлистом 1925. Немного посмотрели, хорошая боевая команда. Они прошли хорошего соперника — Стяуа. Думаю, будет непросто.

Естественно, все ждут этих матчей. Но у нас следующая встреча – самая важная. Задача-минимум — хорошо сыграть с Металлистом 1925 и добыть очки. А там уже будем двигаться от матча к матчу", — сказал Милько в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что первая игра между Колосом и Шахтером состоится 5 августа в Ковалевке, а ответная игра — 12 августа.

Матч второго тура УПЛ Колос — Металлист 1925 пройдет сегодня, 30 июля, в 21:00.