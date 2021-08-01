Украина

Нападающий Львова прокомментировал поражение от Шахтера.

Капитанская повязка ФК Львов вдохновляет на подвиги Шину.

"Мы проделали хорошую работу, но в концовке четь-чуть не хватило концентрации, – поделился своими мыслями нападающий с пресс-службой Львова. – Остается готовиться к следующей игре".

"Когда мне представилась возможность забить, я постарался все сделать максимально хорошо, но надежно сыграл вратарь".

"Я знаком с многими игроками Шахтера, хотя не все они мои друзья. Желаю им успехов во всех оставшихся матчах против других команд".

"Для меня был очень волнительный момент, когда мне доверили капитанскую повязку. Теперь я готов умереть ради успеха команды".

В третьем туре УПЛ Львов сыграет в Полтаве против Ворсклы 8 августа.