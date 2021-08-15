Украина

Защитник черниговской команды поделился своими мыслями после победы над Днепром-1.

Защитник черниговской Десны Александр Сафронов прокомментировал победу своей команды в поединке четвертого тура УПЛ против своего бывшего клуба — Днепра-1 (2:1).

"Думаю, для каждого человека, который несколько лет играл в какой-то одной команде, матч против нее будет принципиальным. Хотя настраивался как на обычного соперника.

Психологическая составляющая после лидерства в таблице? Настраиваться на игру абсолютно не сложно. Это футбол — сегодня одна ситуация в таблице, завтра — другая. Сыграли лишь четыре тура, еще все может измениться.

Пропущенный гол в большинстве? Будем разбирать игру, тренеры скажут: что делали верно, что — не верно. Разбираться будем потом — сейчас будут выходные и хочется отдохнуть.

Смена позиций во время матча? Для меня что справа, что в центре защиты — нет разницы. Заменили Жеку Селина, поэтому пришлось перейти в центр — ничего необычного.

Переломный момент матча? Трудно сказать. Обе команды играли хорошо, поэтому не буду конкретизировать", — приводит слова Сафронова пресс-службы Десны.

Видеообзор матча Десна — Днепр-1 доступен для просмотра на Football.ua.