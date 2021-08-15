Защитник черниговской команды поделился своими мыслями после победы над Днепром-1.
ФК Десна
15 августа 2021, 13:41
Защитник черниговской Десны Александр Сафронов прокомментировал победу своей команды в поединке четвертого тура УПЛ против своего бывшего клуба — Днепра-1 (2:1).
"Думаю, для каждого человека, который несколько лет играл в какой-то одной команде, матч против нее будет принципиальным. Хотя настраивался как на обычного соперника.
Психологическая составляющая после лидерства в таблице? Настраиваться на игру абсолютно не сложно. Это футбол — сегодня одна ситуация в таблице, завтра — другая. Сыграли лишь четыре тура, еще все может измениться.
Пропущенный гол в большинстве? Будем разбирать игру, тренеры скажут: что делали верно, что — не верно. Разбираться будем потом — сейчас будут выходные и хочется отдохнуть.
Смена позиций во время матча? Для меня что справа, что в центре защиты — нет разницы. Заменили Жеку Селина, поэтому пришлось перейти в центр — ничего необычного.
Переломный момент матча? Трудно сказать. Обе команды играли хорошо, поэтому не буду конкретизировать", — приводит слова Сафронова пресс-службы Десны.
Видеообзор матча Десна — Днепр-1 доступен для просмотра на Football.ua.