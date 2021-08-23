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Наставник "бело-синих" поделился своими мыслями после победы над Десной.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу своей команды в матче пятого тура УПЛ против черниговской Десны (4:0).

"Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше.

Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

Затянутый дебют Шкурина? Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А Десна как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил, еще не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией. Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач – последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А еще Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич… Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы, против кого играем.

Отсутствие Бущана? Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне. Сложно их восполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский. У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции.

В завершение хотел бы коснуться еще одной темы. Мне кажется ненормальным момент в матче с Ингульцом. Момент с Родригесом — там должен был быть пенальти, да и желтая карточка нарушавшему игроку. Почему-то никто об этом не говорит, не пишет, тем более что на матче был VAR…

Сегодня я тоже недоволен желтыми карточками, они накапливаются и игроки пропускают матчи. Единоборства были в рамках борьбы, не понимаю, почему арбитр необоснованно раздавал карточки", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Десна.