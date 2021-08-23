Украина

Универсал "бело-синих" поделился своими мыслями о победе над Десной.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче пятого тура УПЛ против черниговской Десны (4:0).

"Впечатления только положительные, потому что в предыдущей игре произошло неприятное недоразумение, мы потеряли очки. Команда соперника играла хорошо, а мы — не очень. Сегодня мы хотели показать, что выполнили работу над ошибками, реабилитироваться и продемонстрировать свою игру.

Заслуженное лидерство Десны? Давайте не будем оценивать соперника, а обсуждать игру нашей команды. Мы сейчас на своем месте, на том, на котором хотим быть, а значит, все правильно делаем.

Очередные результативные действия Буяльского? Бомбардир должен быть один. Дай Бог, чтобы он забивал в каждом матче такие голы.

Психологическое состояние после матча с Ингульцом? Мы сразу перестроились на следующий матч, поскольку знали, что должны выигрывать, чтобы оставаться на своем месте. Мы сразу, на следующий же день, перевели внимание, начали готовиться к матчу с Десной, и это принесло результат.

Большое количество фанатов на трибунах? Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приходят, поддерживают. Это дает больше сил, мотивации, энергии. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой", — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Десна.