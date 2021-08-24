Форвард Ингульца поделился своими эмоциями после игры со Львовом.
Артем Ситало, ТК Футбол 1/2/3
24 августа 2021, 20:42
Нападающий Ингульца Артем Ситало прокомментировал победу своей команды в поединке пятого тура УПЛ против Львова (2:1).
"Все очень довольны. Игра получилась очень тяжелой. Первый тайм, можно сказать, провалили. В концовке первого тайма добавили.
Тренер дал установку во втором тайме выйти, не опускать руки, максимально прессинговать, постараться забить быстрый мяч. У нас получилось — забили два.
Довели дело до победного завершения. Хочу поздравить всех болельщиков, команду. Эти три очка очень важные", - приводит слова Ситало ТК Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступен видеообзор поединка Львов — Ингулец.