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Форвард Ингульца поделился своими эмоциями после игры со Львовом.

Нападающий Ингульца Артем Ситало прокомментировал победу своей команды в поединке пятого тура УПЛ против Львова (2:1).

"Все очень довольны. Игра получилась очень тяжелой. Первый тайм, можно сказать, провалили. В концовке первого тайма добавили.

Тренер дал установку во втором тайме выйти, не опускать руки, максимально прессинговать, постараться забить быстрый мяч. У нас получилось — забили два.

Довели дело до победного завершения. Хочу поздравить всех болельщиков, команду. Эти три очка очень важные", - приводит слова Ситало ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Львов — Ингулец.