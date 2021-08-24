Украина

Хавбек команды из Петрово поделился своими эмоциями после победы над Львовом.

Полузащитник Ингульца Евгений Запорожец прокомментировал волевую победу своей команды над Львовом (2:1) в матче пятого тура украинской Премьер-лиги.

"Мы все сами для себя поняли, что провалили первый тайм. Надо было выйти, все перевернуть и доказать, что первый тайм был ошибкой — не проснулись, не доехали. Можно было найти много отмазок. Главное, что мы резко это все поменяли. Во втором тайме завелись. Думаю, показали хорошую игру во втором тайме.

Десять минут, считаю, что шедеврально провели. Забили два быстрых мяча. Еще были предпосылки забить. Ничего, оставим эти голы на следующие игры", — приводит слова Запорожца ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Львов — Ингулец.