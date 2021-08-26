Украина

Мероприятие начнется в 11:30 и будет транслироваться на YouTube-канале УАФ.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о том, что она представит новый тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым 29 августа.

Мероприятие пройдет в PM Hall в Киеве (Парковая дорога, 16а) и будет транслироваться на YouTube-канале УАФ. Начало в 11:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова войдут Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый и Вячеслав Ружинцев.

Напомним, 1 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана в рамках отбора ЧМ-2022, а затем 4 сентября запланирован матч с Францией.