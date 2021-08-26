ЧМ-2022. Отбор
В список Дидье Дешама вошли 23 футболиста.
Оливье Жиру, Getty Images
26 августа 2021, 16:21
Сборная Франции объявила список футболистов на предстоящие поединки отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.
В список футболистов, вызванных наставником национальной команды Дидье Дешамом, попали 23 исполнителя.
Состав сборной Франции
Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Марсель).
Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед), Курт Зума ( Челси), Жюль Кунде (Севилья), Тео Эрнандес (Милан), Дайот Упамекано (Бавария).
Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Орельян Тчуамени (Монако), Корентен Толиссо (Бавария), Жордан Верету (Рома).
Нападающие: Кингсли Коман (Бавария), Антуан Гризманн (Барселона), Тома Лемар (Атлетико), Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Мусса Диаби (Байер).
Напомним, 1 сентября сборная Франции сыграет с Боснией и Герцеговиной, после чего команда Дидье Дешама встретится с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).