Украина

Специалист поделился своими мыслями после назначения в тренерский штаб сборной Украины.

Ассистент исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Андрей Анненков прокомментировал свое назначение в тренерский штаб национальной команды.

"Назначение меня шокировало и было очень неожиданным. Ответственность высокая, но мы понимаем степень ответственности, с которой столкнемся, после принятия данного предложения. Постараемся выполнить те задачи, которые перед нами стоят — попасть на чемпионат мира", — сказал Анненков на представлении тренерского штаба сборной Украины.

Ранее Александр Петраков рассказал о ситуации с украинскими футболистами, которые выступают в чемпионате России.

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