Украина

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после дебюта в национальной команде.

Защитник сборной Украины Александр Сирота прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Чехии (1:1).

"За сборную дебютировать – мечта любого парня, подростка, ребенка с малых лет.

Доволен, что дебютировал, но недоволен результатом. На последних секундах пропускать всегда обидно", — сказал Сирота в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua проанализировал будущее национальной сборной во главе с Александром Петраковым.