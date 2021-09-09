ЧМ-2022. Отбор

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста украинской команды в товарищеском матче.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против сборной Чехии и упустила победу на последних секундах.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Александра Петракова в минувшем поединке с чешской сборной.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против Чехии.