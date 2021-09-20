Хавбек днепрян получил повреждение в матче против Вереса.
Александр Назаренко, СК Днепр-1
20 сентября 2021, 10:58
Днепр-1 в поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги минимально обыграл Верес (1:0).
В этом противостоянии травму получил полузащитник днепрян Александр Назаренко.
По итогам медицинского обследования стало известно, что повреждение оказалось не очень серьезным. На восстановление футболисту потребуется несколько недель.
В нынешнем сезоне Назаренко провел восемь поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вереса против Днепра-1.