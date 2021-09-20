Украина

Хавбек днепрян получил повреждение в матче против Вереса.

Днепр-1 в поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги минимально обыграл Верес (1:0).

В этом противостоянии травму получил полузащитник днепрян Александр Назаренко.

По итогам медицинского обследования стало известно, что повреждение оказалось не очень серьезным. На восстановление футболисту потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Назаренко провел восемь поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вереса против Днепра-1.