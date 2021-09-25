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Наставник полтавчан поделился своими мыслями после игры с Колосом.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды в матче девятого тура УПЛ против Колоса (1:0).

"Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил – сыграл как вратарь, помог команде, мы лучше начали играть. Уверенность появилась, потом забили гол и продолжали, но больше оборонялись и играли на контратаках.

Травма Чеснакова? Когда выпадает капитан, тяжело перестроиться. Мы выпустили Челядина, хотя он опорный полузащитник. Он сыграл удачно – молодец. На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на ноль, значит все правильно сделали.

Состояние Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится до следующей игры.

Возвращение Тилля? Это стержень и мозг команды, который может отдать мяч и придержать. Довольны, когда такой футболист есть в команде, всегда приятно работать с ним.

Больше моментов соперника во втором тайме? Мы первый тайм проводим здорово, нас не хватает где-то на последние 15-20 минут матча – идет мандраж, удержание счета и мы всегда пропускали. Может не хватает опыта, но я доволен ребятами — они играют, стараются", — сказал Максимов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Колос — Ворскла.