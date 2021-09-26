Украина

Помощник главного тренера Вереса поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Ассистент главного тренера Вереса Юрия Вирта Александр Зотов прокомментировал поражение своей команды в матче девятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (1:4).

"Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу Шахтеру. А во втором много ошибались – все закономерно.



Повторюсь, пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.



Чего не хватило для лучшего результата? Ошибок бы поменьше и забитых мячей", — приводит слова Зотова пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Верес.