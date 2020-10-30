Украина: Вторая лига

Сенегальский центрбек отличился в поединке против Второй лиги против Балкан.

В рамках девятого тура Второй лиги Украины Балканы принимают на своем поле Металл.

Для центрального защитника Папа Гуйе этот поединок стал дебютным в футболке харьковского клуба, с которым он подписал контракт в октябре этого года.

Уже на 27-й минуте встречи Металл повел в счете, а автором гола стал Папа Гуйе. Таким образом, сенегалец забил в своем первом матче за харьковчан.