Сенегальский центрбек отличился в поединке против Второй лиги против Балкан.
Папа Гуйе, ФК Металл Харьков
30 октября 2020, 15:13
В рамках девятого тура Второй лиги Украины Балканы принимают на своем поле Металл.
Для центрального защитника Папа Гуйе этот поединок стал дебютным в футболке харьковского клуба, с которым он подписал контракт в октябре этого года.
Уже на 27-й минуте встречи Металл повел в счете, а автором гола стал Папа Гуйе. Таким образом, сенегалец забил в своем первом матче за харьковчан.