Украина: Вторая лига

Опытный защитник продолжит карьеру во Второй лиге.

Сенегалец Папа Гуйе заключил контракт с ФК Металл, сообщил клуб в своем Телеграм-канале. Он будет выступать за харьковчан под 30-м номером.

Папа Гуйе хорошо знаком президенту Металла Евгению Красникову по совместной работе в Металлисте, за который сенегалец выступал с 2006 по 2015 год. Также Папа играл за сенегальский Дуан, Волынь, Днепр, Ростов, Актобе, Карпаты и Днепр-1.

Металл выиграл все шесть стартовых матчей во Второй лиге и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу в группе Б. Следующую игру команда проведет против Яруда 16 октября.