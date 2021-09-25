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Сергей Кузнецов поделился своими мыслями после игры с Ворсклой.

Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Сергей Кузнецов прокомментировал поражение своей команды в матче девятого тура УПЛ против Ворсклы (0:1).

"Резюме простое – я считаю, была ничейная игра, равное количество моментов с обеих сторон. Игра шла до первого забитого гола. К сожалению, нам не удалось забить первыми, хотя и был у нас пенальти. Дальше события уже развивались не в нашу пользу. К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим. Сделали все, что могли, приложили максимум усилий, но результат сегодня опять для нас плачевный.

Незабитый пенальти? Не знаю, что делать. Уже у нас, наверное, уже 10 пенальтистов поменялось. Злой рок по пенальти у нас. Ничего страшного, значит нужно забивать с игры, нужно больше атаковать, больше бить по воротам и забивать.

Решение о том, кто будет пить пенальти? Уже тяжело какую-то логику искать. Если прошлый раз у нас бил Петров – этот человек был последним, кто у нас забивал. То сейчас мы уже долго решаем, кто это будет делать. Ну, выбор пал на Чурко, значит мы ошиблись.

Замена Ренана на Костышина в перерыве? Ренан неубедительно провел первый тайм, не хватало движения, мало открываний вперед, что нам нужно было.

Лучший второй тайм? Нужно было отыгрываться, идти вперед, рисковать, меньшее количество игроков оставлять сзади, что мы и делали. К сожалению, не забили.

Я думаю, нам нужно прежде всего работать над обороной. У нас ошибки в обороне повторяются – в игре с Мариуполем, сейчас, с Ингульцом были ошибки. Без надежной обороны не будет побед", — сказал Кузнецов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Колос — Ворскла.