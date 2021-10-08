ЧМ-2022. Отбор
Бывший футболист Карпат не обошел стороной скандал в национальной сборной.
Михаил Кополовец, Фото: Динамо Киев от Шурика
08 октября 2021, 22:20
Бывший полузащитник Карпат, Миная и ряда других клубов Михаил Кополовец прокомментировал скандал в сборной Украины.
По его мнению, этот конфликт давно вышел за пределы команды.
"Я не уверен, что Петраков сам принимал это решение. Я думаю, что это было обсуждено с УАФ, может, даже вплоть до Павелко. А завтра Зинченко уедет чуть-чуть. Ты тоже его не вызовешь? Ярмола. Они все – характерные ребята. Надо подстраиваться",- считает Кополовец.
Также экс-футболист поделился мнением о ситуации в минувших матчах с участием Малиновского.
"Малиновский – личность, а Петраков его убивает, ставя на 2-3 минуты. Для футболиста это стресс. Общайся с футболистом. Вызови, поговори с ним, мол, Малина, я на тебя рассчитываю. А не так, что не хочешь – пошел вон. Так же нельзя",- сказал Кополовец в эфире шоу ОТДУШИВДУШУ.
Ранее, сам Александр Петраков прокомментировал сложившуюся ситуацию.