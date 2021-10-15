Украина

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Зарей.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков прокомментировал предстоящий матч одиннадцатого тура УПЛ против луганской Зари.

"В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной пауз и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов. Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстры гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра", — приводит слова Судакова пресс-служба "горняков".

Напомним, что матч Шахтер — Заря состоится сегодня, 15 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного матча.